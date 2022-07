A cura di Ludovica Ragonesi

Arisa fa una dedica romantica a Vito Coppola e i fan impazziscono letteralmente di gioia.

La cantante ed il ballerino sono entrati nei cuori dei fan sin dal loro esordio a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Forte l’intesa tra i due che, puntata dopo puntata, non hanno nascosto la forte alchimia che si era creata. Dopo la vittoria del dancing show di Rai 1, Arisa e Vito hanno continuato a tenere banco sui rotocalchi rosa per la presunta storia d’amore che era nata a seguito del programma della Carlucci.

I fan hanno sempre sognato che quella storia potesse continuare. I due protagonisti però non hanno mai né confermato né smentito.

Tuttavia, Arisa, in occasione del lancio del suo ultimo singolo Tu mi perdicion, ha spiegato di aver vissuto una storia d’amore molto intensa, che le ha tolto il sonno e l’appetito.

Davvero forti le parole usate dalla cantante: “Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi. Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto. Adesso sto meglio”.

Arisa e Vito Coppola: anche se lontani il loro legame continua

In molti hanno pensato che il riferimento del testo della nuova canzone di Arisa fosse proprio il ballerino Vito Coppola, anche perché tra i due non ci sono stati più né scambi di messaggi né allusioni, nemmeno vaghe o alla lontana.

E invece a sorpresa arriva una dedica molto romantica di Arisa per Vito Coppola. Il ballerino è appena atterrato a Londra per la sua nuova avventura professionale.

Vito Coppola infatti non parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle ed intraprenderà una nuova esperienza professionale nel Regno Unito.

Arisa dunque fa un grande in bocca al lupo al suo ballerino per questa nuova avventura ed esorta tutti i fan a sostenerlo ancora di più adesso che sarà lontano dai suoi affetti più cari.