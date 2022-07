A cura di Franci Russo

Arisa è stata a Procida capitale della Cultura 2022. La cantante si è esibita ieri sera, lunedì 25 luglio, in un concerto per la serata conclusiva dell’edizione 2022 della Sagra del Mare. Affollatissima la piazza, con fan giunti da ogni parte della Campania.

Vincitrice in coppia con il ballerino Vito Coppola della scorsa edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, Arisa ha vissuto una breve ma intensa relazione con il suo partner. La love story si è interrotta senza che i due ne spiegassero i motivi.

Tanta, però, deve essere stata per Arisa la sofferenza della fine. Queste le sue parole in un recente post su Instagram: “Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi. Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto. Adesso sto meglio”.

Il dolce post di Arisa pubblicato sul suo account Instagram

Ma la vita continua e Arisa si butta a capofitto nel suo lavoro. Durante la sua permanenza sull’isola e a Napoli, la cantante ha vissuto – come lei stessa ha scritto in un post sul suo account Instagram – tantissime emozioni.

«Ciao a tutti, ieri a Napoli ho vissuto tante emozioni contrastanti, ma ho tenuto botta. Questa è stata una delle più (..), era tanto che non tenevo un bambino in braccio.

Ho sentito forte il posto in cui vorrei stare e ho pensato che se ci credo e m’impegno ci posso arrivare. “Occhi negli occhi senza paura, ti tengo stretto, ci penso io a te, AMORE, vita che ne vale la pena (per me )”. Tutto il resto è un’altalena, i sentimenti sempre gli stessi, i limiti pure».

Come si vede nella foto, la cantante tiene tra le braccia un bambino di colore che la guarda fisso negli occhi. Accanto la sua mamma. Una foto dolcissima che ha commosso i fan di Arisa, i quali su Instagram l’hanno subissata di commenti amorevoli, augurandole di provare presto questa bellissima e ineguagliabile esperienza.