A cura di Gilda Riga

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, e la nuova relazione dell’ex capitano giallorosso con Noemi Bocchi, ha fatto “saltare il banco” in materia di gossip, diventando di fatto una delle vicende (se non la vicenda) caratterizzante di questa rovente estate 2022.

La conduttrice de L’Isola dei Famosi è senz’altro contesa da diverse emittenti televisive e testate giornalistiche per la sua prima intervista dopo la brusca ed inaspettata rottura con la leggenda della Roma. Dagospia ha rivelato che “forse rivedremo Ilary a ‘Belve’ farsi ‘sbranare’ da Francesca Fagnani, oppure a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin”. Ma nelle ultime ore, sembra che il campo si sia ristretto ad un’unica possibilità, come testimoniato da alcuni scatti pubblicati da Chi.

Ilary Blasi, prima intervista post-separazione a Belve?

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha fotografato Ilary Blasi in compagnia di Francesca Fagnani: “Confidenze all’ora dell’aperitivo” recita la didascalia della rivista, che ha immortalato le due donne a Cortina D’Ampezzo, mentre passeggiano per le strade dell’esclusiva località delle Dolomiti.

Questo incontro, secondo l’interpretazione di Chi, sancirebbe un possibile accordo per un’intervista, o meglio per la prima che Ilary concederà dopo la separazione da Francesco Totti. Non esiste ancora alcuna conferma ufficiale al riguardo, ma l’intesa tra le due lascia intendere che si tratta di una possibilità concreta. Del resto, non è la prima volta che la conduttrice de L’Isola dei Famosi si confida nel programma condotto da Francesca Fagnani. Già lo scorso aprile, infatti, la Blasi era stata ospite di Belve per parlare delle voci di un possibile tradimento da parte di Totti, rivelando che il matrimonio non sarebbe potuto sopravvivere in caso di tradimento dell’uno o dell’altra. Ed in effetti, le cose sono andate esattamente così.