A cura di Gilda Riga

Un nuovo amore per Elisabetta Gregoraci? Sono già diverse settimane che corrono veloce sul web alcune indiscrezioni secondo le quali la showgirl calabrese avrebbe intrapreso una nuova relazione con un uomo più giovane di lei, anche se fino ad ora non è arrivata alcuna conferma al riguardo da parte dei diretti interessati.

Secondo il settimanale DiPiù, ad aver rubato il cuore di Elisabetta sarebbe stato Giulio Fratini, conosciuto negli ambienti del gossip per essere stato il compagno di Raffaella Fico, ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip. La rivista diretta da Osvaldo Orlandini ha rivelato che i due si sarebbero conosciuti durante un evento legato all’inaugurazione di una nuova attività, e che in seguito avrebbero passato insieme alcuni giorni a Forte dei Marmi. Ma non è tutto. Sempre secondo Di Più, pare che Fratini abbia confidato ad alcuni amici di avere una bella intesa con la Gregoraci, e che secondo lui esistono i presupposti per una relazione duratura.

Ma chi è Giulio Fratini? Trentenne, 12 anni più giovane dell’ex di Flavio Briatore. Figlio di Sandro Fratini, ha ereditato molto presto la ricca impresa di famiglia, l’azienda di abbigliamento Rifle fondata dal nonno, diventando ben presto uno dei giovani imprenditori italiani di maggior successo. Di lui si sa che vanta anche una magnifica collezione di orologi di lusso: ne possiede oltre duemila pezzi tra Rolex, Vacheron Constantin, Audemars Piguet e Patek Philippe, per un valore complessivo stimato di circa un miliardo di euro.

Rosica: "Elisabetta Gregoraci fidanzata ufficialmente"

Ma secondo l’investigatore social ed esperto di gossip, Alessandro Rosica, non sarebbe Fratini la nuova fiamma di Elisabetta Gregoraci, bensì un uomo di circa 40 anni estraneo all’ambiente del mondo dello spettacolo, “abbastanza ricco”, con il quale la showgirl originaria di Soverato si sarebbe fidanzata ufficialmente.

Chi è l’uomo misterioso? Al momento la sua identità resta ancora segreta. Non ci resta che attendere nuovi ed eventuali sviluppi.