A cura di zara penna

Davide Donadei è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne. Un’avventura, quella nel dating show di Maria De Filippi, che lo ha reso amato e popolare, e al termine della quale ha scelto Chiara Geme.

Un amore durato poco, visto che i due si sono lasciati, e Davide sembra aver già intrapreso una nuova relazione con un’altra donna. Dopo la rottura, Chiara si è affidata a Instagram per chiedere rispetto da parte dei fan, condannando anche gli insulti nei confronti di Davide, che invece non si è mai esposto sulla vicenda, scegliendo la strada del silenzio.

Poi, nelle ultime ore, The Pipol Gossip ha postato una notizia che ha scatenato gli utenti. Sull’account TikTok di Arianna Gianfelici, ex concorrente di Amici 20, è spuntato un video in cui si trova proprio in compagnia di Davide Donadei, nel quale si vedono i due scambiarsi effusioni e sguardi complici, con Arianna che appoggia la testa sulla spalla di Donadei.

Ovviamente si è subito scatenato il gossip. Molte fan accusano l’ex tronista di aver lasciato Chiara solo per flirtare con Arianna, altre lo accusano di tradimento, altre ancora sono felici che si siano lasciati e che lui abbia scelto la genuinità dell'ex cantante di Amici. Chiara Geme ha preferito non commentare il video, che nel frattempo è diventato virale. In molti si chiedono se Davide e Arianna siano solo amici o ci sia qualcosa in più, ma ciò che è certo è che tra l’ex tronista e la corteggiatrice la storia d’amore è giunta al capolinea. Il perché non è dato sapere, così come non è chiaro se ci sia lo “zampino” di Arianna o se dietro c’è dell’altro.

Intanto, non si arrestano like e commenti al video, che in breve tempo è stato condiviso anche sugli altri social. Pochi “cuori” e tante critiche, con le fan che contestano a Davide di aver “sostituito” Chiara con un’altra donna troppo velocemente.