A cura di zara penna

Il gossip che riguarda il presunto flirt fra Chiara Rabbi e Nicolò Zaniolo è esploso dopo che alcuni attenti follower della ragazza avevano notato una serie di atteggiamenti sospetti da parte dei due.

Chiara Rabbi, filirt con Nicolò Zaniolo?

Dopo una serie di like tra l’ex di Uomini e Donne e il calciatore della Roma, le fan hanno ipotizzato che stessero insieme o quanto meno si stessero frequentando. La Rabbi si è finalmente sbilanciata su queste voci che la vorrebbero insieme al talento giallorosso, e lo ha fatto in un’intervista esclusiva concessa a ilvostropensiero.it e riportata anche da Isa e Chia. “No vabbè i like ci sono stati, ma anche nella storia di ieri ho detto che non mi sto sentendo con nessuno”.

A quanto pare, al momento nessun uomo sembra aver atto breccia nel cuore della Rabbi, dopo la tormentata fine della love story con Davide Donadei. Proprio quest’ultimo, dopo le voci di un possibile flirt tra Chiara e Zaniolo, ha pubblicato un video sui social in cui si parlava di delusioni. Il ragazzo, evidentemente, seppur la storia d’amore con la Rabbi sia finita, non sembra aver gradito l’ipotesi che la sua ex si imbarcasse in una nuova relazione.

Davide Donadei dimentica Chiara con una ballerina di Amici

Eppure, stando alle ultime voci, anche lo stesso Davide potrebbe già essersi consolato con un’altra. Sul web, infatti, impazza la news secondo cui Donadei sarebbe impegnato sentimentalmente con Arianna Gianfelici, una delle ballerine che lo scorso anno hanno partecipato ad Amici.

La relazione tra Chiara e Davide è stata al centro de gossip per diversi mesi, soprattutto quando le fan hanno capito che qualcosa andava storto. A comunicare la loro rottura è stata la stessa Chiara sui suoi profili social: “Grazie a Dio sto a posto così, poi per quanto riguarda la nostra situazione io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati felici e tutto quello ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti tutto qui”.