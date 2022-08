A cura di zara penna

Rai: Milly Carlucci stravolge la giuria di Ballando con le Stelle

Arriverà ad ottobre la nuova stagione di Ballando con le Stelle. Pubblicata la lista dei concorrenti in gara, Davide Maggio annuncia anche i “cambi” che la Carlucci ha apportato.

La lista del cast promette bene, infatti i vip in gara quest’anno saranno: Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Dario Cassini, Enrico Montesano, Marta Flavi, Rosanna Banfi, Alessandro Egger, Ema Stokholma, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli, Iva Zanicchi, Gabriel Garko, Alex Di Giorgio.

Novità in vista a bordo campo e nella giuria popolare di Ballando con le Stelle. Per la diciassettesima edizione, in partenza su Rai1 sabato 8 ottobre, Milly Carlucci ha deciso di apportare grandi cambiamenti nel talent per cercare di aumentare le imprevedibilità dello show.

Chi entra, chi esce e chi viene confermato per altri compiti

A bordo campo non ci sarà più la criminologa Roberta Bruzzone, entrata nel talent di Milly Carlucci nel 2017. Confermato invece Alberto Matano, arrivato nel 2020. Il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta, di settimana in settimana, verrà affiancato da un ospite diverso che andrà quindi a sostituire la Bruzzone.

Due ospiti d’onore dunque a Ballando con le Stelle. Ogni sabato su Rai 1 ci saranno due vip, uno seduto a bordo campo con il compito di giudicare, l’altro in pista per essere ballerino per una notte.

Altra novità per la giuria popolare. Anche se hanno rinunciato al ruolo di insegnanti di ballo, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira continueranno a far parte del meccanismo di Ballando. I due, infatti, saranno nella giuria popolare insieme alla confermata Rossella Erra.

Ai tre spetterà dunque il compiuto di salvaguardare il gusto del pubblico da casa che si esprimerà attraverso i social. Un giudizio del popolo che strizzerà l’occhio alla tecnica, data la competenza delle new entry.

Confermato invece il tavolo d’onore dei giudici. Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Karol Smith, Guglielmo Mariotto e Fabio Canino.