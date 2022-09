A cura di Gilda Riga

La celebrazione del matrimonio tra l’attrice turca Demet Ozdemir e il cantante Oguzhan Koc ha suscitato molto interesse da parte dei mass media, non solo in Turchia ma anche in altre parti del mondo, soprattutto in Italia.

I maggiori siti web, che fino ad allora si erano pochi interessati all’evento, ne hanno ampiamente parlato, descrivendo nei minimi particolari la cerimonia.

Assente Can Yaman, partner della Ozdemir nella serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, che tanto successo ha riscosso nel nostro Paese. Mentre non sono mancati ovviamente i colleghi di Demet, tra cui Enis Arıkan, ovvero Cey Cey, e Birand Tunca, l'Emre Devit di DayDremar.

Intanto i due novelli sposi hanno fatto a gara nel pubblicare sui social video e foto delle loro nozze.

Proprio domenica scorsa, Oguzhan Koc ha pubblicato sul suo account Instagram una sua foto in bianco e nero con l’abito da sposo. Subito Demet ha commentato: “Kocam bey!” (Mio marito!), con un cuoricino rosso. E Oguzhan di rimando: “Mia moglie”.

Come ogni matrimonio che si rispetti, non sono mancate le critiche

Non c’è matrimonio senza critiche, ed anche quello tra Ozdemir e Koc non ha fatto eccezione. L’attrice nei giorni scorsi ha pubblicato sul suo account Instagram una foto in cui, durante il ricevimento, balla con la madre Aysen Sener. Immediate le critiche da parte di alcuni follower, ma altrettanto pronta è stata la risposta dell’attrice: “Le critiche e le diffamazioni non possono oscurare momenti così belli. Guardate le foto: c’è così tanto amore…”. Il commento di Demet ha ricevuto molti consensi da parte dei suoi fan.

Il sostegno a Demet della madre dello sposo Kıymet Koc

A sostenere l’attrice anche la madre dello sposo, Kıymet Koc, che sul suo account Instagram ha condiviso alcune foto del matrimonio. "Demet, benvenuta nella nostra famiglia – ha scritto -. È una bella giornata, un matrimonio da sogno... Tutto è pensato nei minimi dettagli. Sensibilità, delicatezza, eleganza... Penso che sia stato un matrimonio molto bello".

Anche sui due abiti da sposa scelti da Demet, più un terzo molto diverso indossato a notte inoltrata, i social non sono stati teneri con l'attrice. C’è chi ne ha apprezzato lo stile e chi invece ha storto la bocca.

Sui social media si è parlato anche delle scarpe con la suola spessa che Koc ha indossato per avvicinarsi all'altezza di Demet Ozdemir.

Com’è noto, infatti, tra le peculiarità del cantante turco non c’è sicuramente l’altezza (si stima sia alto circa 165 centimetri), mentre la moglie raggiunge 1 metro e 70.