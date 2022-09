A cura di Gilda Riga

Lunedì 5 settembre alle ore 14 torna in onda su Rai 1 dopo la pausa estiva, e il grande successo ottenuto durante la scorsa stagione televisiva, Oggi è un altro giorno.

Ospiti della prima puntata del talk show condotto da Serena Bortone, Paola Gassman, attrice teatrale e figlia del compianto Vittorio, e Ugo Pagliai, attore e doppiatore italiano, che stanno portando in scena nei teatri italiani Romeo e Giulietta. La presenza dei due nel salotto della Bortone rappresenterà anche l’occasione per celebrare il centenario della nascita di Vittorio, l’indimenticabile “mattatore” del cinema e del teatro, e per raccontare anche i sessant’anni di uno dei suoi film più amati, Il sorpasso di Dino Risi. Nel corso del programma, in collegamento da New York, interverrà anche la secondogenita Vittoria.

In seguito verrà dato spazio ai tormentoni dell’estate, dal passato al presente, con Johnson Righeira e la sua mitica “L’estate sta finendo”. Come sempre, anche in questa nuova stagione di Oggi è un altro giorno, verrà prestata grande attenzione alle storie di vita e quotidianità, come il dramma mai sepolto dei desaparecidos argentini, con la testimonianza di Maria Alberta Bifaretti.

Nella seconda parte della trasmissione, poi, il consueto sguardo all’attualità e sulla politica, con ospiti, collegamenti, servizi e particolare attenzione ai principali temi della campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre

Confermato quasi in blocco (assente Samuel Peron) anche il gruppo degli “affetti stabili” di Serena Bortone composto da Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Memo Remigi ed Antonio Mezzancella, ai quali si aggiungono le new entry rappresentate da Francesco Oppini, figlio di Franco e Alba Parietti, e Laura Freddi.

La nuova sigla ha la musica di Fabrizio Mancinelli.