Can Yaman è tornato a Budapest, in Ungheria, per proseguire il suo addestramento in vista dell’imminente inizio delle riprese di El Turco, la nuova serie in esclusiva Disney Plus Turchia in cui sarà il protagonista. L’attore ha raggiunto la capitale magiara per affinare le sue abilità con spada e tiro con l’arco, dopo essere stato uno dei protagonisti della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Il divo turco ha raggiunto il Lido insieme a Francesca Chillemi, sua partner nell’attesissima fiction Viola come il mare, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 30 settembre. Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Fiction Mediaset, la nuova serie tv è liberamente ispirata al romanzo di Simona Tanzini, Conosci l’estate?

Can Yaman e l’ex Miss Italia interpretano rispettivamente l’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e la giornalista della testata online locale SiciliaWebNews, Viola Vitale. Si tratta di un light crime composto da sei puntate, ognuna della durata di 100 minuti.

I due attori, parsi particolarmente affiatati, si sono concessi ai flash dei fotografi e hanno rilasciato diverse interviste a giornali e televisioni, nel corso delle quali hanno parlato della sintonia che è nata sul set, e di quanto sia stato gratificante e costruttivo lavorare gomito a gomito. Francesca Chillemi ha anche aiutato il partner ad approcciarsi al meglio con l’italiano, visto che per Can si tratta del primo progetto in cui recita in una lingua differente da quella turca. Una sfida, quest’ultima, piuttosto complicata per l’ex protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno. Scopriremo se l’esame è stato superato proprio con la messa in onda della prima puntata della nuova fiction.

Can Yaman e Francesca Chillemi ospiti a Verissimo

A margine della partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia, Can Yaman ha postato diversi video sul suo account Instagram, e tra questi quello realizzato dalla redazione di Verissimo. I due protagonisti di Viola come il mare, come preannunciato dallo stesso attore turco, saranno ospiti del salotto di Silvia Toffanin per parlare della nuova serie tv che sarà trasmessa da Canale 5. La data ufficiale ancora non è stata divulgata, ma è ipotizzabile che l’ospitata possa avvenire entro la fine del mese di settembre.