Mancano solo 17 giorni al debutto di Viola come il mare. L’attesissima fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi debutterà in prima serata su Canale 5 il prossimo 30 settembre, e i fan non stanno più nella pelle.

La serie tv, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Fiction Mediaset, con la regia di Francesco Vicario, è un avvincente light crime composto da sei episodi, ognuna della durata di 100 minuti. Le strade dell’ispettore capo della Polizia italo-turco, Francesco Demir, e della cronista della testata locale online SiciliaWebNews, Viola Vitale, si incroceranno proprio durante un’indagine legata ad un delitto. Da questo momento, inizierà il loro rapporto di collaborazione: il personaggio interpretato da Francesca Chillemi, infatti, possiede una sorta di dono. Si tratta della sinestesia cromatica, una condizione neurologica che porta a sperimentare fenomeni percettivi, uditivi o visivi. Viola “vede” le emozioni degli altri attraverso una sorta di aura con determinati colori associati alla rabbia e alla paura. E quando riceve questi input, è un po’ come se quelle emozioni le provasse anche lei. Tale circostanza genera due aspetti, uno positivo ed uno negativo. Il primo è che la giornalista Viola Vitale riesce ad immedesimarsi negli altri; il secondo è che molto spesso viene sopraffatta dalle emozioni. In ogni caso, grazie a questa sua particolare “dote”, riesce ad aiutare l’ispettore Demir nella risoluzione dei casi.

Ma il rapporto tra i due protagonisti della fiction non si limiterà esclusivamente alla sfera lavorativa. Sarà, infatti, caratterizzato da scontri e conflitti piuttosto duri, ma anche da un’estrema complicità e da una forte attrazione fisica. Del resto, in alcuni degli spot che circolano sui social, ci sono alcune scene decisamente “hot” e passionali con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

Alcuni scatti del backstage di Viola come il mare