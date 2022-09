Can Yaman e Demet Özdemir sotto lo stesso… cielo! Le due star turche si trovano entrambi nella stessa città, anche se per motivi completamente differenti.

Nonostante l’attrice sia convolata a nozze lo scorso 28 agosto con il cantante Oğuzhan Koç, i fan dei Candem non hanno mai abbandonato l’idea che tra i due ex protagonisti di Day Dreamer – Le ali del sogno possa esserci stata (o possa addirittura ancora esserci) una storia d’amore segreta che dura ormai da diverso tempo. Una teoria che onestamente appare piuttosto fantasiosa e priva di qualsiasi fondamento.

Le strade di Can e Demet non si sono praticamente mai incrociate dopo la fine delle riprese della serie tv turca trasmessa in Italia da Mediaset, fatta eccezione per l’evento di presentazione di Disney Plus Turchia dello scorso 14 giugno avvenuto ad Istanbul. Anche in quell’occasione i media forzarono la mano, ipotizzando di un incontro segreto avvenuto lontano dai riflettori. Circostanza mai confermata e che non ha avuto in seguito alcun tipo di riscontro.

I due attori hanno intrapreso percorsi completamente differenti: Can Yaman, che la scorsa settimana è stato ospite alla Mostra del Cinema di Venezia, debutterà in prima serata su Canale 5 il 30 settembre con l’attesissima fiction Viola come il mare, nella quale recita al fianco di Francesca Chillemi. Demet Özdemir, invece, tornerà in tv il 14 settembre con Dünyayla Benim Aramda (Tra me e il mondo), nuova serie in esclusiva Disney Plus Turchia. Ma non solo. Poco prima del matrimonio ha concluso i suoi impegni sul set di Love Tactics 2, secondo capitolo della commedia romantica che sarà disponibile su Netflix nel 2023.

Can Yaman e Demet Özdemir nella stessa città: il motivo

E allora, perché Can e Demet si trovano in questo momento nella stessa città? E’ presto detto. Il divo turco ha raggiunto Budapest per proseguire il suo addestramento con spada e tiro con l’arco in vista dell’imminente inizio delle riprese di El Turco, nuova serie tv in cui interpreterà il soldato ottomano Balaban Agha. L’attrice, invece, ha fatto tappa nella capitale ungherese in compagnia del marito per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Chiudiamo con un avviso ai naviganti: per chi avesse nostalgia delle serie turche, su Mediaset Infinity sono disponibili gratis tutte le stagioni delle due serie tv che hanno fatto innamorate il pubblico italiano di Can Yaman e Demet Özdemir: Day Dreamer – Le ali del sogno e Mr. Wrong.