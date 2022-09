A cura di Gilda Riga

E’ tempo di luna di miele per Demet Özdemir e Oğuzhan Koç. I novelli sposi hanno celebrato il loro matrimonio lo scorso 28 agosto al Six Senes Kotacas Mansion, lussuosa location situata nel quartiere Sariyer di Istanbul con vista mozzafiato sullo Stretto del Bosforo.

Quelle che sono state definite in Turchia come le nozze dell’anno, hanno occupato le prime pagine di riviste e portali internazionali, suscitando inevitabilmente l’interessa della stampa globale e del nutrito esercito di fan dell’attrice turca, che su Instagram conta oltre 15 milioni di follower.

E’ stata una prima parte di 2022 piuttosto impegnativa per l’ex protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno: prima del matrimonio con Oğuzhan Koç, Demet è stata alle prese con diversi impegni sul set. Prima le riprese di Dünyayla Benim Aramda (Tra me e il mondo), nuova serie tv in esclusiva Disney Plus Turchia che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 14 settembre; poi quelle di Love Tactics 2 (terminate pochi giorni prima delle nozze), secondo capitolo della commedia romantica che sarà visibile su Netflix nel 2023.

Demet Ozdemir, gli scatti della luna di miele con Oğuzhan Koç

Ovviamente, anche in questo scorcio di 2022, non si sono mai definitivamente placate le voci su un possibile flirt con Can Yaman. C’è addirittura chi continua a sostenere l’ipotesi che le due star di Day Dreamer – Le ali del sogno abbiano una relazione segreta che durerebbe da circa quattro anni. Teorie piuttosto “fantasiose” che non hanno mai trovato alcun riscontro.

Ma ora, per Demet Özdemir e il marito Oğuzhan Koç è giunto il momento di rilassarsi e staccare la spina dai rispettivi impegni lavorativi, e di godersi una romantica luna di miele. La coppia ha raggiungo una località che, però, resta ancora top secret. E’ stata la stessa attrice a condividere su Instagram i primi scatti dalla lussuosa struttura che li ospita, affacciata sul mare e con una splendida piscina in marmo.

Non appena ci saranno ulteriori novità sul luogo scelto da Demet e Oğuzhan, non esiteremo a darvene notizia.