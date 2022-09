Venerdì 30 settembre torna in prima serata su Rai 1 Tale e Quale Show, amatissimo programma condotto da Carlo Conti, che ormai da diversi anni rappresenta uno dei capisaldi della programmazione della tv di Stato.

Le celebrità si sfideranno a colpi di imitazioni per aggiudicarsi il titolo di campione dell’edizione 2022. Anche quest’anno la giuria è confermata con Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, a cui si aggiungerà di settimana in settimana un volto noto del mondo dello spettacolo italiano, replicato da un imitatore professionista.

Questa settimana, per la prima puntata dell’edizione 2022 di Tale e Quale Show è prevista la presenza di Jovanotti, o meglio di un personaggio “tale e quale” a Jovanotti. Si tratta di Leonardo Fiaschi, imitatore che fa parte della squadra de La Banda di R101. A rivelarlo è il portale TvBlog. Anche lui avrà il compito, insieme ai giurati, di esprimere il suo giudizio sulle prove di tutti i concorrenti in gara.

Tale e Quale Show: duello con Viola come il mare

Se è vero che lo show condotto da Carlo Conti è uno dei più amati e seguiti dal pubblico televisivo, quest’anno (almeno per alcune settimane) dovrà vedersela con l’attesissima fiction Viola come il mare, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, che debutterà in prima serata su Canale 5 proprio venerdì 30 settembre. Sarà una sfida durissima, soprattutto se si tiene conto del nutritissimo esercito di fan del divo turco, che non vede l’ora di ammirarlo sugli schermi televisivi.

Vedremo chi la spunterà…