Grande Fratello Vip: bufera su Edoardo Donnamaria. E’ polemica.

Durante il provino per l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia, il giovane si è definito “Abbastanza determinato, abbastanza intelligente e rapido. Tra i difetti, invece, quelli di essere pesante, polemico, ogni tanto aggressivo, ma di solito contro la mia volontà”.

In effetti il suo comportamento è alquanto chiacchierato sia dagli inquilini sia dal pubblico a casa. Donnamaria è apparso in video su Instagram in cui è disteso sul letto accanto ad Eleonoire Ferruzzi. I due sono intenti a scherzare, ma il gesto del giovane di schiaffeggiare il di dietro della donna non è piaciuto al web che gli si è scagliato contro.

Edoardo Donnamaria nella bufera: le critiche del web

Diversi i commenti contro di lui: “Non riesco ad inquadrare sto ragazzo, come prima impressione devo dire che c’è qualcosa in lui che non mi piace ma non so cosa”; “Proprio viscido per carità”; e ancora “Quanto è viscido questo, mai piaciuto dai tempi di Forum si crede il bulletto del quartieraccio romano”.

Ma non è tutto. Alcuni giorni fa, Edoardo è stato protagonista di un altro filmato dello stesso genere diffuso in rete. Questa volta è disteso a letto tra Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi, visibilmente contento della situazione. I tre scherzano, ma si nota il dettaglio dell’evidente eccitazione del giovane, che dopo un po’ si alza, inizia a girovagare e poi si porta alle spalle della Ferruzzi strusciandole addosso il suo bacino. Sul web si parla di molestia: “Se lo avesse fatto a me si trovava castrato nel giro di tre secondi”; “Probabilmente la sua quotidianità non prevede altro"; “Edoardo schifo assoluto”; “Veramente, non ho parole. Peggio delle bestie”.

Insomma, l’atteggiamento del ragazzo non piace quasi a nessuno, infatti viene puntualmente criticato. Magari i suoi atteggiamenti vengono fraintesi, ma sembra proprio che Donnamaria non abbia conquistato il pubblico televisivo e quello del web.