Continua a tenere banco la vicenda relativa all’uscita di scena di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip.

Dopo i provvedimenti assunti nella puntata di lunedì 3 ottobre, che hanno portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all’eliminazione al televoto flash di Giovanni Ciacci, i telespettatori in queste ore stanno chiedendo a gran voce la testa di altri due concorrenti, Gegia e Charlie Gnocchi, che anche secondo il popolo dei social avrebbero dovuto condividere lo stesso destino della sorella di Elettra e dello stylist, e cioè abbandonare per sempre le mura della Casa più spiata d’Italia.

Questa sera, giovedì 6 ottobre, si prospetta un’altra puntata decisamente infuocata. Alfonso Signorini, che nell’ultima diretta si è scusato per quanto era accaduto nei confronti di Marco Bellavia, ha tutta l’intenzione di “cavalcare l’onda” del polverone mediatico che ha suscitato la vicenda che ha visto suo malgrado protagonista l’ex conduttore di Bim Bum Bam.

Federica Panicucci, l'annuncio in diretta su Marco Bellavia

In che modo? E’ presto detto: questa sera Marco Bellavia tornerà sul “luogo del delitto”. Ad annunciarlo Federica Panicucci nel corso di Mattino 5: “Una grande esclusiva su quanto accadrà stasera – ha detto in diretta la conduttrice -. Allora, vi dò un’anticipazione: Marco Bellavia romperà il silenzio, e questa sera parlerà al GF Vip da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Ci saranno delle rivelazioni clamorose, quindi mi raccomando: tutti sintonizzati!”.