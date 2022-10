Non bastava il polverone mediatico che si è sollevato all’indomani dell’uscita di scena di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip. Nella puntata di ieri, giovedì 6 ottobre, si è verificato un altro episodio che è destinato ancora una volta a far discutere.

Ospite in studio, Sara Manfuso, che poche ore prima aveva deciso di abbandonare di sua spontanea volontà la Casa più spiata d’Italia, ha avuto un durissimo confronto con Alfonso Signorini, che non ha affatto gradito le motivazioni che hanno addotto l’ex parlamentare a lasciare il reality show, cacciandola di fatti dallo studio.

Nel corso del suo intervento, la Manfuso ha fatto anche riferimento ad un episodio avvenuto nel bunker di Cinecittà: “Ero in cucina con Giovanni Ciacci, che mi ha toccato il culo e mi ha detto: ‘Simuliamo una violenza sessuale’. Io ho riso, perché ero in imbarazzo. Nessuno mi ha chiamato in confessionale, nessuno mi ha chiesto come stessi, nessuno ha capito che dietro quella risata c’era il doloro, la vergogna e l’umiliazione”.

Lo stylist, eliminato lo scorso lunedì in seguito ad un televoto flash, era anche lui seduto in studio proprio accanto a Sara Manfuso, ed ha replicato all’ex coinquilina: “Non si può far passare questo messaggio. Ricordo perfettamente quello che è successo – dice Ciacci rivolgendosi all’ex vippona -: eravamo in cucina, per sbaglio ti ho toccato il sedere e ti ho detto non vorrei che questa cosa passasse per una violenza sessuale”.

Giovacci Ciacci denuncia Sarà Manfuso?

Ma ora, a quanto pare, Ciacci sarebbe intenzionato a passare dalle parole ai fatti. Stando a quanto riporta The Pipol Tv, sembra che proprio in queste ore lo stylist si stia recando dai suoi legali per denunciare penalmente Sara Manfuso, dopo le accuse che quest’ultima ha formulato nei suoi confronti nella diretta di giovedì 6 ottobre.

Insomma, ulteriore benzina sul fuoco in un clima, quello attorno al Grande Fratello Vip, che inizia a diventare veramente pesante.

Il video incriminato