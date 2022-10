Ginevra Lamborghini, nella sua seppur breve permanenza tra le mura della Casa più spiata d’Italia, è stata una delle protagoniste (soprattutto in negativo) della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Prima il polverone mediatico sollevato dopo le dichiarazioni sulla sorella Elettra, che l’ha diffidata dal parlare di lei, poi le orribili parole su Marco Bellavia, che le sono costate la squalifica dal reality show di Canale 5.

Alfonso Signorini ha risposto sulle pagine del settimanale Chi ad una lettrice che vorrebbe rivedere di nuovo in gioco Ginevra Lamborghini. “Ora che è fuori, quella luce con difficoltà conquistata si spegnerà di nuovo? Perché non la fate rientrare?”.

Ginevra Lamborghini torna al GF Vip?

Ecco la risposta del conduttore: “Cara lettrice, sicuramente Ginevra ha lasciato il segno nella Casa del Grande Fratello Vip. Il suo meraviglioso carattere esuberante, la sua contagiosa energia, la sua solarità coinvolgevano tutti gli inquilini. La squalifica era dovuta per una frase orribile che legittimava una piaga sociale come il bullismo. Frase della quale si è pentita in lacrime più volte nel corso del programma, chiedendo scusa a più riprese. Farla tornare nella Casa? Per il momento non è previsto”.

Niente da fare, dunque, per Ginevra. Obiettivamente farla rientrare in gioco sarebbe un grosso autogol da parte di Signorini e della produzione, soprattutto se si considera la gravità delle parole dell’ormai ex gieffina, e delle conseguenze che ne sono derivate anche in termini di immagine per il Grande Fratello Vip.