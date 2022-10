Prima della nuova edizione di Ballando con le Stelle ci sono state voci su un possibile addio di Selvaggia Lucarelli dalla giuria. Dopo le prime puntate un po' movimentate, grazie alle discussioni tra la Lucarelli stessa e alcuni vip in gara, quali Iva Zanicchi e Mughini, il popolo sul web chiede ancora una volta alla conduttrice Milly Carlucci di mandare via Selvaggia.

C’è stato anche chi ha chiesto l’allontanamento di Selvaggia a causa della presenza del fidanzato Lorenzo Biagiarelli come concorrente. Il Codacons si è fatto portavoce di tale richiesta ed è intervenuto a gamba tesa sulla questione. L’associazione non ha ricevuto risposta, se non quella di Selvaggia che sa di essere nella loro lista nera per aver difeso Fedez.

L’intervento di Milly Carlucci sul caso Lucarelli

Dopo queste voci e richieste arrivano finalmente le parole di Milly Carlucci.

La conduttrice di Rai Uno ha rilasciato un’intervista a SuperGuida TV e tra le domande è spuntato anche il nome di Selvaggia. A Milly sono state chieste delucidazioni sulle voci circa un possibile addio della giornalista da Ballando, e se aveva dovuto convincerla a cambiare idea.

“Per quanto ci riguarda Selvaggia non è mai stata in discussione – ha affermato la Carlucci -, dopo qualche anno può capitare qualche momento in cui si rende necessario parlarsi e confermarsi che ci si stima e ci si vuole bene. Questo avviene nel lavoro, come nell’amicizia e nei rapporti in genere”.

Alla conduttrice di Ballando è stato poi chiesto se la produzione realmente stava valutando l’ipotesi di sostituire Selvaggia con Arisa, la cantante vincitrice del talent della scorsa edizione.

Anche in questo caso Milly è stata chiara: Arisa non è mai stata un’ipotesi per Ballando con le Stelle “Arisa è nel mio cuore – ha detto - ed è stata un’ottima investigatrice al Cantante Mascherato, ma non ho mai pensato a lei come giurata di Ballando”.

La conduttrice ha poi voluto spendere due parole sulla sua attuale giuria di Ballando e sulle tante polemiche e discussioni che infiammano il sabato sera.

“Sono polemiche innocenti e divertenti. Si discute di ballo, di passi, di personalità. Un grande gioco che continua in tutti i programmi Rai con grande successo. Quello che è successo tra Iva e Selvaggia si è subito concluso con le scuse di Iva accettate da Selvaggia. Discorso chiuso”