Lite furiosa tra Pamela Prati ed Alberto De Pisis. L’episodio è avvenuto nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, lunedì 24 ottobre, durante le nomination palesi.

La discussione è iniziata quando De Pisis ha nominato l’ex showgirl del Bagaglino. Di seguito il battibecco riportato da biccy.it.

Pamela: “Amore ma chissenefrega ce lo vogliamo mettere?”

Alberto: “Godiamoci il successo!”

Pamela: “Amore io me lo godo tu non lo so!”

Alberto: “Io me lo godo anche stasera, ho avuto anche io i miei successi nella vita”.

Pamela: “Amore io non sapevo nemmeno chi fossi prima di entrare qua”.

Alberto: “Io non sono una prima donna come te è chiaro che non posso competere. Però qualche successo l’ho avuto anche io nella mia vita, stai serena”.

Pamela: “Vedremo. Andrò a vedere e ti applaudirò. Mi documenterò su di te amore” (lo dice imitando la R moscia di De Pisis).

Alberto: “Ed il tuo voler emulare la mia R moscia ti riesce malissimo. Lasciatelo dire”.

Pamela: “Oh, guarda amore!” (continua imitando la R moscia).

Alberto: “Ci si nasce con certe cose non si acquisiscono”.

Pamela: “Ma certo amore, attento a non inciampare nelle R”.

Di seguito il video