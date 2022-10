Jessica Selassié, vincitrice della passata edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi, il format di gossip trasmesso sulla pagina Instagram della rivista diretta da Alfonso Signorini.

La princess ha affrontato svariati argomenti, tra cui la fine della storia tra la sorella Lulù e Manuel Bortuzzo, l’attuale rapporto con Barù e Soleil Sorge, e infine le dinamiche che si stanno creando nella nuova edizione del GF Vip.

Su Lulù e Manuel. “Non si sono né visti né sentiti, e quindi, probabilmente, si spera a stretto giro che riusciranno a confrontarsi, ma in amicizia Sarebbe giusto parlarne anche in funzione di ciò che è stato il loro amore”.

Il rapporto con Soleil Sorge. “A me non piace tornare su una cosa che è successa sette mesi fa. Non ci siamo più viste e nemmeno sentite dopo la finale. Ci sono rimasta male per delle cose che ha detto di me in Casa. Penso che anche da parte sua sia rimasta un po’ di ‘maretta’. Lei ha messo dei like poco carini nei miei confronti, e poi ha smesso di seguirmi su Instagram dopo che sono andata a casa di Alex Belli. Ha fatto tutto lei senza chiedermi un commento faccia a faccia. Lei ha festeggiato il compleanno e non mi ha invitata”.

Su Barù. “Se sono andata a mangiare le costolette da Barù? Certo! Ci sentiamo. Siamo rimasti in ottimi rapporti, ci vogliamo bene e siamo amici. Poi al ristorante sono andata un’altra volta perché non volevo creare troppo hype”.

Sulla storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. “Lui lo conosco, anche se non personalmente, perché frequentava come me Roma Nord. Era fidanzato con Viktorija Mihajlović (figlia di Sinisa, ndr) che è una mia carissima amica, ed ha un’amicizia anche con Tommaso Zorzi. Edoardo non mi quadra tanto. Credo che lui non abbia un reale interesse per la Fiordelisi, ma che piuttosto si tratti di una forzatura con l’obiettivo di creare una dinamica. Diciamo che il triangolo Donnamaria-Fiordelisi-De Pisis, mi ricorda quello Alex Belli-Soleil Sorge-Delia Duran, ma non sarà mai come l’originale”.

Su Antonino Spinalbese. “Lui è il più bono di questa edizione”.