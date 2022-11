Caos a Ballando con le Stelle. Alberto Matano contro Giampiero Mughini.

Ogni lunedì, nel corso de La Vita in Diretta, Alberto Matano dedica molto spazio a quanto accaduto durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Tra gli ospiti nel salotto del conduttore calabrese c’era Giampiero Mughini, che sabato sera ha avuto alcuni screzi con la giuria, in particolare con Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, polemizzando anche con Matano sul finire del programma, quest'ultimo “colpevole” di aver criticato il suo comportamento nei confronti dei giurati.

Giampiero Mughini replica ad Alberto Matano

E proprio su questo ha posto l’attenzione Mughini, che rivolgendosi ad Alberto ha asserito: “Tu hai pensato che io fossi stato sgarbato e supponente nei confronti della giuria in quanto tale. A me non piace un gesto che alcuni dei giurati compiono di tanto in tanto, ossia sventolare un voto negativo con l’aria di chi è stato investito da Dio a pronunciare una sentenza di morte”.

Guillermo Mariotto, anche lui presente tra gli ospiti di Alberto Matano, ha commentato: “C’è modo e modo di sventolare una paletta. A volte io lo zero me lo metto sul cuore. Oggi abbiamo televisori enormi, noi siamo come dei giganti nelle case dei telespettatori: se il voto è un dieci va bene, ma se è uno zero capisco che può ferire”.

Nessuna risposta da parte di Mughini, che si è limitato ad ascoltare, evitando quindi di scatenare un battibecco con Mariotto, com’è successo invece sabato con Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Alberto Matano, poi, per sedare gli animi ha chiarito allo stesso Giampiero Mughini: “Mi ha colpito ciò che hai detto nella clip. Hai parlato di ogni giurato, e per questo, unito ad altri atteggiamenti che ci sono stati, non molto carini nei confronti della giuria, ho parlato di palette e giurati ma non mi riferivo solo a te”.

Il conduttore de La Vita in Diretta ha quindi sottolineato che a suo parere sabato sera troppi concorrenti hanno “sbarellato” contro la giuria, e di certo Mughini non era stato l’unico.