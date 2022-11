Dopo mesi di partecipazione a Uomini e Donne, la giovane tronista Federica Aversano alla fine ha deciso di abbandonare il trono classico a causa del poco interesse che i suoi corteggiatori hanno per lei e viceversa.

Che Federica non si trovasse granché bene negli studi di Uomini e Donne era apparso chiaro. Tra tutti i corteggiatori la ragazza non è riuscita a farsene piacere nemmeno uno. Ha infatti ammesso di non riuscire a provare forti emozioni per nessuno di loro, nonostante qualcuno le sia anche piaciuto, pur non convincendolo fino in fondo.

Un atteggiamento non affatto apprezzato da Tina Cipollari che per tutto il tempo del trono l’ha attaccata più volte. Per questo Tina è sembrata molto contenta quando Federica ha scelto di lasciare la trasmissione. Naturalmente, dopo l’addio al programma da parte della donna, sono fioccate congetture sul vero motivo del suo abbandono. Tra cui una che è stata condivisa da molti followers del programma.

C’è un altro protagonista di Uomini e Donne dietro l’abbandono di Federica?

Secondo i fan più accaniti la Aversano avrebbe voluto abbandonare lo show perché incapace di legarsi davvero a un uomo dopo la delusione avuta con Matteo l’anno scorso. Di lui la ragazza sembrava molto presa, ma l’ennesima delusione amorosa deve averla portata chiudersi completamente a nuove esperienze. Federica non è stata la prima tronista ad abbandonare il trono di Uomini e Donne, e quindi il suo comportamento non ha ovviamente dato scandalo.

Inoltre va detto che la stessa tronista non ha scosso granché di simpatia tra il pubblico a casa e sui social, proprio per il suo atteggiamento chiuso. Questo ha fatto sì che decidesse di lasciare la tv per evitare brutte sorprese poi.

Intanto sta per arrivare un nuovo protagonista dello show di Canale 5. Un volto già conosciuto del programma che tornerà di gran carriera al Trono Over, anche se la sua riapparizione non farà felice Tina Cipollari. Stiamo parlando del chiacchieratissimo Biagio Di Maro, che sembrava avesse detto addio per sempre a Uomini e Donne.