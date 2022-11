Uomini e Donne: ritorno di Giorgio Manetti? Le parole dell’ex di Gemma Galgani.

Il popolare ex cavaliere di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Ed in questa circostanza il giornalista ha colto la palla al balzo per domandargli come si trova nella condizione di single, visto che si è lasciato con la sua compagna storica Caterina.

L ’ex di Gemma Galgani, con estrema schiettezza, non ha fatto mistero di credere che essere single non sia il massimo della vita, anzi: “Questa condizione mi va un po’ stretta. Alla mia età chi afferma di stare benissimo da solo, lo dice come magra consolazione”.

Giorgio Manetti: "Sero di trovare l'anima gemella"

Giorgio Manetti ha poi confessato che nonostante sia fuori dal dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi continuerà a cercare la sua anima gemella, nella speranza di trovarla al più presto: “Io continuerò a cercare la mia anima gemella. E se la mia vecchiaia la passerò da solo vorrà dire che non sarò riuscito a incontrare una persona valida”. L’uomo di origini fiorentine ha inoltre confessato di non gradire affatto l’idea di non avere al suo fianco una donna con cui condividere gli anni che gli restano da vivere: “Sogno una vecchiaia in compagnia…”.

Successivamente, il giornalista del magazine Nuovo ha fatto presente a Giorgio Manetti di essere venuto a conoscenza che sta lavorando a un nuovo importante progetto a cui tiene molto: “Ne vuoi parlare?”. E l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha subito dichiarato che questo progetto a cui sta lavorando molto è legato al campo immobiliare a Dubai: “Spero che si realizzi e che mi veda nelle vesti di consulente”. Quest’ultimo ha poi rivelato di aver saputo che Isabella Ricci e suo marito vivranno proprio là per circa sei mesi: “Chissà che non capiti l’occasione per conoscerci”.

Mentre molte fan si chiedono se ritornerà o meno a Uomini e Donne come cavaliere, Giorgio non accenna una parola. Continuerà a cercare l’amore ma evidentemente lontano dalla tv.