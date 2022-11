Luca Onestini, che in questi giorni si trova in isolamento insieme ad altri vipponi dopo aver contratto il Covid, è tornato nuovamente al Grande Fratello Vip per la sua seconda esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

A commentare il suo percorso tra le mura del bunker di Cinecittà ci ha pensato la sua ex Soleil Sorge, co-conduttrice del GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli, che intervistata dal settimanale Chi ha anche raccontato com’è nata l’idea di scrivere il suo libro Manuale di una stronza.

Soleil Sorge esce allo scoperto su Luca Onestini

“Mi sento super partes, non è la prima volta che mi trovo a giudicare qualcuno con cui ho avuto a che fare. Qualunque mio ex venga sottoposto al mio giudizio sarà trattato come gli altri. Se poi mi chiama in causa ci rido sopra, il passato è passato” ha spiegato Soleil.

L'idea del libro Manuale di una stronza

L’influencer italo-statunitense ha poi raccontato alla rivista diretta da Alfonso Signorini da dove è nata l’idea di scrivere il suo primo libro. “Il libro vuole essere provocatorio nei confronti di chi giudica dalla copertina e nasce dalla voglia di analizzare questa figura mitologica della stronza. C'è la mia storia, ci sono aneddoti della mia vita e consigli motivazionali. Mi sono sentita spesso sbagliata nella mia vita, ma ho reagito e volevo condividere le cose che, nei momenti difficili, mi hanno fatto stare bene. Spero che il mio libro possa aiutare gli altri. Non mi interessa risultare più simpatica, voglio essere utile e sincera. Anche le stronze hanno un’anima, possono insegnare qualcosa e, se le conosci bene, non lo sono poi così tanto”.