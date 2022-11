Il primo libro di Soleil Sorge è ufficialmente in libreria. Edito da Sperling & Kupfer, “Il Manuale della stronza” rappresenta l’opera prima dell’influencer italo-statunitense.

E’ la stessa ex gieffina ad annunciarlo attraverso il suo account Instagram: “Il mio Manuale della stronza’ è in libreria. Ancora sto processando l’emozione e sensazione nell’aver realizzato uno dei miei più grandi sogni nel cassetto. Ancora ricordo il panico delle prime battute su quella tastiera, le pagine cancellate e le storie inserite di getto, le notti passate a riflettere sui messaggi da volervi lasciare. Poi d’impulso il cuore iniziava a scrivere e tutto d’un tratto mi sono ritrovata a fare quel passo in Libreria. Ed era lì, finalmente raccolto, stampato, concreto. Davanti miei occhi, nella mia città e nel mio paese: ‘Il Manuale della stronza’. È il mio primo libro, e come primo testo ho voluto racchiudere il mio mondo lì per voi, i miei pensieri, gli aneddoti e la mia essenza. Le risposte a tutte quelle domande che mi sono fatta e mi avete fatto negli anni. A tutto, ecco la mia risposta”.