In casa Ferragnez le decorazioni natalizie sono state allestite con largo anticipo. Come accade ogni anno, Chiara Ferragni condivide sui social un video in cui mostra orgogliosamente gli addobbi allestiti per le festività natalizie nel suo attico di Milano City Life, con uno stupendo albero di Natale le cui luci cambiano con giochi di illuminazione e colori passando dal verde al rosso, al multicolor e dall’oro al rosso. Un mix (forse un tantino eccessivo) che però è stato particolarmente apprezzato dai follower della moglie di Fedez.

Gli addobbi natalizi di casa Ferragnez finiscono su "Case Pacchiane"

Oltre ai seguaci dell’influencer e imprenditrice digitale, a notare gli sfarzosi addobbi natalizi di casa Ferragnez è stata anche la pagina Instagram “Case Pacchiane”, che in pochi mesi di attività ha raggiunto 200 mila follower, e tutto grazie alla condivisione di case, arredi e oggetti tutti rigorosamente pacchiani. Insomma, un tributo al kitsch del quale è entrato a far parte di diritto anche l’albero di Natale di Chiara Ferragni.