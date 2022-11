Federico Nicotera sceglierà prima? E’ quello che riportano le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi.

Chi scegliera Federico Nicotera?

Pare che il tronista romano possa fare una scelta anticipata, ovvero prima di Natale e non a febbraio, come avviene di solito per il percorso dei tronisti. Questa indiscrezione ha mandato letteralmente in tilt i fan club delle due corteggiatrici del 25enne ingegnere aeronautico, ovvero Carola Carpanelli e Alice Barisciani. Chi tra queste due ragazze sarà la scelta di Federico Nicotera?

Con Alice le cose continuano ad andare molto bene. Non solo la bella toscana e il tronista si sono baciati più volte, ma nell’ultima esterna, che vedremo in onda su Canale 5 la settimana prossima, Federico si è aperto per la prima volta raccontandole la sua dolorosa infanzia. Tutto questo ha causato le lacrime di Carola Carpanelli, che vede la rivale in vantaggio, visto che con lei il tronista non si è mai aperto in quel modo. Del resto, il rapporto tra Federico Nicotera e la corteggiatrice continua ad essere controverso, fatto di alti e bassi. I due si piacciono molto, ma non riescono a capirsi.

Uomini e Donne: arrivano due nuovi tronisti

Dopo che Federica Aversano ha abbandonato il trono, una nuova tronista prenderà il suo posto. Lei è Monica Cudia. Ma non è l’unica in pole position. Infatti, ci sono alcune ragazze sconosciute al mondo televisivo che la redazione vorrebbe provare a mettere sul trono per dare una ventata di freschezza e novità.

Per quanto riguarda invece gli uomini, pare sia fortemente probabile l’arrivo di Andrea Della Cioppa, corteggiatore non scelto di Veronica Rimondi, che lo scorso anno si è dimostrato molto motivato nel cercare l’amore. Dunque, tante novità in arrivo a Uomini e Donne. Si respirerà un’aria nuova con nuovi tronisti sia maschi che femmine per sostituire chi ha trovato l’amore, e chi invece ha abbandonato come Federica.