Lavinia Mauro e Alessio Corvino: tensione o incomprensione tra i due?

Lavinia prende un due di picche per la prima volta in esterna.

Dalle ultime anticipazioni riguardanti le registrazioni di Uomini e Donne, sappiamo che non è un periodo facile per la tronista romana.

Lavinia Mauro ha ricevuto diversi rifiuti e recriminazioni. In primis da Francesco, uno dei corteggiatori che si è autoeliminato, poi da Alessio Corvino, che addirittura ha dato buca a Lavinia, non presentandosi in esterna.

La Mauro, infatti, sceglie di portare in esterna Alessio Corvino, ma il corteggiatore le rifila un bel no e non si presenta all’appuntamento.

Pace fatta tra Lavinia e Alessio?

Quando a centro studio è stata fatta sedere Lavinia Mauro, Maria De Filippi ha fatto sapere che dopo parecchio tempo la tronista romana ha scelto di portare in esterna Alessio Corvino, il corteggiatore dai capelli rossi che sembrava piacerle più di tutti. Almeno prima dell’arrivo di Alessio Campoli, che Lavinia ha richiamato personalmente dopo aver seguito il percorso fatto anni fa con Angela Nasti.

Ma con grande sorpresa di Lavinia Mauro, il corteggiatore Alessio Corvino non si è presentato in esterna. A quanto pare il ragazzo non ha neanche mandato un messaggio alla tronista, segno che c’è qualcosa di serio che irrita non poco il ragazzo. I due in studio hanno cercato di chiarirsi, e a quanto pare la tronista ha deciso di riportarlo in esterna per approfondire il discorso, e stavolta lui si è presentato. Tutto questo lascia presagire che tra i due ragazzi è pace fatta, oppure Lavinia rischia un “no” nel caso la scelta finale ricadrebbe proprio su Alessio Corvino?

Fatto sta che le troniste di questa edizione hanno fatto flop. In primis Federica Aversano, che nel bel mezzo del percorso a Uomini e Donne ha deciso di mollare tutto e lasciare il trono, e ora Lavinia che sembra non aver ancora creato nulla di concreto con nessuno.