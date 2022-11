Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, sembra aver ritrovato la serenità dopo la fine della storia con Ida Platano. La sua storica ex, di cui è ancora innamorato, ha lasciato la trasmissione con il suo nuovo fidanzato Alessandro Vicinanza. Riccardo pubblica una storia su Instagram mentre si diverte e sbaciucchia il suo amico a quattro zampe.

Guarnieri ha così presentato ai suoi tantissimi followers un delizioso nuovo amico a quattro zampe, un cucciolo di cane con cui ha giocato, riso e commentato: “Fatti dare un bacio”. Riccardo era da un bel po' di tempo che non si vedeva sui social soprattutto dopo le ultime puntate del trono over di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, dove è apparso sempre cupo, triste e amareggiato, soprattutto nel confrontarsi con la sua ex Ida Platano.

Riccardo Guarnieri lontano da Ida Platano sembra aver ritrovato la serenità

Ma sorprendentemente ora che Ida ha lasciato Uomini e Donne col suo nuovo compagno Alessandro Vicinanza, Riccardo Guarnieri sta pian piano riacquistando la sua serenità ed appare sorridente e spensierato come nei primi tempi della sua partecipazione al talk show di Maria De Filippi.

Un buon umore, quello di Riccardo, che è stato notato e apprezzato dai suoi followers che gli hanno fatto notare che senza Ida sta indubbiamente meglio. Sembrerebbe inoltre che Riccardo abbia trovato una nuova donna negli studi di Maria De Filippi a cui sarebbe interessato. I rumors parlano di una notte di passione trascorsa con la dama Gloria. Non si conoscono i dettagli e tantomeno quale sia il continuo di questa presunta nuova relazione.

Le fan di Riccardo Guarnieri si augurano che lui possa ben presto trovare la compagna dei suoi sogni e dimenticare definitivamente Ida Platano, che ad oggi vive un nuovo amore fuori dallo studio con Alessandro.