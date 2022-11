Si sono vissuti momenti ad alto tasso emotivo durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

George Ciupilan, nel parlare della sua difficile infanzia in Romania e di suo padre, è letteralmente crollato. Tante, forse troppe le ferite ancora aperte per il giovanissimo concorrente del GF Vip.

La difficile infanzia di George Ciupilan

I suoi genitori si separarono quando lui aveva un anno. Suo padre spari, mentre la madre andò in Italia per provare a cambiare vita e a dare un futuro migliore al figlio. In seguito, suo padre tornò a riprenderlo quando viveva con l’amatissima nonna, che non potette in alcun modo opporsi alla volontà dell’uomo. George restò con lui per tre anni, un periodo tutt’altro che facile.

“La notte piangevo perché volevo mia madre. Mio padre mi diceva: ‘Basta, altrimenti ti tiro uno schiaffo’. Non ho bei ricordi di lui, lo vedevo forse la sera, incavolato. Non voglio dire tutto perché non riesco a essere così cattivo. Non porto rancore, è andata così”, ha raccontato Ciupilan.

Il genitore aveva problemi con l’abuso di alcol. Quando raggiunse la popolarità grazie alla sua attività di influencer, George ebbe grosse difficoltà a gestire la fama. “Andavo in discoteca e bevevo, volevo ubriacarmi”. E fu allora che cercò risposte dalla madre: “Nella mia famiglia ci sono stati problemi di alcol. Mio padre era così alcolizzato? Lei mi ha risposto di sì”. E ancora giù lacrime, ancora emozioni troppo forti per il giovanissimo gieffino.

L'ira dei social contro Alfonso Signorini

In realtà, il videomessaggio del papà di Ciupilan, che nell’idea della produzione avrebbe dovuto rappresentare una “sorpresa”, ha avuto l’effetto di scatenare l’ira dei social su Alfonso Signorini e sul suo team di autori. “Ma non vi accorgete che questo ragazzo soffre?”; “Fargli vedere il padre equivale a fargli del male”; “Non si gioca con il dolore”; “Fossi in Alfonso mi fermerei qui, perché fargli vedere il padre?”; “Bella sorpresa di m*rda!”. Questi alcuni dei tantissimi commenti di telespettatori ed utenti del web inferociti nei confronti del conduttore del GF Vip.

Alla fine è stato mostrato il videomessaggio del papà di George: “Mi dispiace non essere venuto da te, sono tuo padre e ti amo tanto, ti amerò per tutta la vita”. Ciupilan è crollato nuovamente, mentre sul web continuavano ad arrivare messaggi durissimo nei confronti del direttore di Chi.

“Voglio stringere la mano a mio padre, non ho problemi, non serbo rancore” ha concluso Ciupilan.