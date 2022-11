Si è aperto l’ennesimo capitolo della faida che vede protagoniste Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia.

Da quando la sorella di Clizia ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, l’influencer campana ha fatto ricorso all’artiglieria pesante, senza darle mai tregua, e lanciandole continue frecciate.

Antonella, ennesima scenata di gelosia

Nella serata di ieri si è verificata l’ennesima scenata di gelosia da parte di Antonella. A scatenare l’ira della Fiordelisi il “Canta Tu”. I gieffini, infatti, dovevano cantare alcune canzoni come prevedeva il gioco del reality show, e Micol è stata messa in coppia con Edoardo Donnamaria per esibirsi sulle note di Girasole di Giorgia.

Durante la performance dei due, Antonella ha iniziato a fissarli e a fulminarli con lo sguardo. Il volto di Forum si è subito reso conto che la fidanzata sarebbe esplosa di lì a poco, e al termine dell’esibizione ha provato a farla ragionare. Ma la Fiordelisi lo ha letteralmente “rimbalzato”.

Antonella Fiordelisi furiosa con Edoardo: "Vai a schiacciare i brufoletti a Micol!"

Ecco le parole della vippona riportate da The Pipol Tv: “Valle a fare alle tue amiche queste coccole. Vai a farle a lei queste cose. Puoi andare da lei. Che brutta, quella ridicola! Vai a toccarle il viso, vai a toccarle i brufoletti. Vai a scacciare i brufoletti alla tua ex, alla tua amica-ex fidanzata. Non mi rompere e vattene da lei. Poverina, falla cantare ancora dai. Ma perché non si fidanza con Edoardo Tavassi? Quanto tempo ci vuole ancora? Quanto ci vuole per l’innamoramento? Lei di quanto tempo ha bisogno? Perché non si fidanza con lui? Se Tavassi non vuole allora che punti su Daniele. Solo tu Edo ti potevi fidanzare con Micol Incorvaia”.