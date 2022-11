La fiamma che ha alimentato il fuoco tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli nella Casa del Grande Ftatello Vip. sembra essersi estinta.

L’influencer venezuelana, dopo l’uscita infelice sul momento complicato che stava attraversando l’ex di Belen Rodriguez per via della mancanza della piccola Luna Marì, ha provato in tutti i modi a fare ammenda.

"Tu sei una Porsche, io voglio una Ferrari"

“Ti prego, scusami. Non volevo essere inopportuna. Non è ver che non capisco che ti manca tua figlia. Solo che mi dispiaceva, avevo paura che entrassi in un tunnel di dolore come Luca Salatino con Soraia. Ti chiedo perdono se ti ho ferito”. Oriana si è addirittura inginocchiata ai piedi di Antonino provando a recuperare il rapporto, ma lui è stato inflessibile: “Non ci riesco a far finta di nulla. Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. Senti, questa situazione è imbarazzante”. A quel punto, la Marzoli è scoppiata in lacrime.

Spinalbese si era sfogato con i suoi coinquilini dopo l’uscita poco felice della Marzoli: “Io le ho detto che mi mancava mia figlia e questa mi risponde che anche a lei manca il cane. Mi dispiace, ma non è la donna per me. In due settimane non abbiamo mai parlato di cose serie. Poi la prima volta che gli dico una cosa più delicata mi risponde in quella maniera”.