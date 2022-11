La liaison tra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip sembra essere giunta al capolinea.

L’influencer venezuelana, dopo l’uscita poco felice sulla figlia dell’ex hair stylist, la piccola Luna Marì, ha cercato in tutti i modi di farsi perdonare, ma Spinalbese non ha voluto sentire ragioni, e durante una conversazione con la coinquilina l’ha letteralmente gelata: “Non ci riesco a far finta di nulla. Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche”. Parole che hanno devastato la Marzoli, che in seguito è scoppiata in un pianto disperato.

Oriana Marzoli, la confessione hot su Antonino Spinalbese

Nel frattempo, sono venute fuori rivelazioni particolarmente intime sull’incontro ravvicinato sotto le coperte tra Antonino ed Oriana. Quest’ultima, nel corso di una conversazione con Sarah Altobello, si è lasciata andare ad una confessione particolarmente hot sull’ex di Belen Rodriguez. Tra uno scambio di battute e un altro, la sosia di Melania Trump ha chiesto alla Marzoli informazioni sulle “virtù” di Spinalbese. “Ma com’è il suo pene? E’ grande? E’ dotato?”.

Oriana, che inizialmente non riusciva a capire a cosa si riferisse la Altobello, ha poi annuito e sorriso, senza però sbilanciarsi troppo. “Non sembra, però, mamma mia… E’ enorme!”.