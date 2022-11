X Factor torna su Rai 2 nel 2023. Simona Ventura al timone?

Quella che stiamo vedendo in queste settimane e che sta volgendo al termine potrebbe essere l’ultima edizione di X Factor ad andare in onda su Sky. Sul portale di Davide Maggio si legge: “Il motivo è presto detto: questo programma costa troppo e non rende quanto costa. Sky, che non ha più tutto il calcio come una volta, ed evidentemente non si può più permettere uno show costoso come questo, ecco dunque il perché dell’addio e anche, chi lo sa, il motivo dei ritorni possibili e probabili nel cast della prossima edizione per un’ultima reunion Skyana”.

A poco sarebbe servito realizzare un’edizione di X Factor “più giovane di sempre”, perché gli ascolti non stanno premiando. La scorsa puntata ha fatto registrare il 2,80% di share. E non è neanche la puntata meno vista, dato che il secondo BootCamp si è assestata sul 2,20%.

X Factor, addio a Sky. Il talent torna su Rai 2?

Dagospia, oltre a questo rumor, ne aggiunge anche un altro. Il team italiano di X Factor, al contrario di quello inglese che ha deciso di chiudere definitivamente lo show, vorrebbe andare avanti, e se Sky non dovesse rinnovare, lo show potrebbe ritornare su Rai 2. “L’indiscrezione circola da tempo: quella in onda sarà l’ultima edizione di X Factor su Sky. La tv satellitare, dopo aver già messo in panchina Italia’s got talent (direzione Disney+), valuterà con Fremantle il futuro del talent. C’è però chi accenna a un piano "b" sul tavolo, per ora solo supposizioni: un ritorno su Rai 2 nella prossima stagione. Qualcuno potrebbe bussare alle porte di viale Mazzini, resta da chiedersi: i vertici apriranno?”.

Simona Ventura in pole per la conduzione

X Factor è andato in onda su Rai 2 nelle sue prime quattro edizioni, dal 2008 al 2012, e sono state tutte condotte da Francesco Facchinetti. Che il 2023 possa segnare il ritorno del talent in casa Rai dopo tredici anni di assenza? Sicuramente, se così dovesse essere, in pole position per la conduzione del talent ci sarebbe Simona Ventura.