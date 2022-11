A Uomini e Donne è nato l’amore tra una coppia formatasi qualche anno fa nel trono over della trasmissione di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Maria Luisa Monti e Silvio Calabretta, con quest’ultimo che è riuscito a far perdere la testa alla dama nel giro di pochissimo tempo. I due hanno fatto sapere su Instagram che si sposeranno a breve, e che lei è finalmente guarita dal tumore che aveva fatto saltare le prime nozze.

Maria Luisa e Silvio, finalmente il matrimonio

Tra Maria Luisa e Silvio è stato un vero e proprio colpo di fulmine a Uomini e Donne. La coppia già dopo un anno di fidanzamento aveva deciso di convolare a nozze. Nozze che purtroppo sono saltate quando la dama del trono over ha scoperto di essere affetta da un tumore maligno al seno, e ha dovuto affrontare l’operazione e la successiva chemioterapia. Maria Luisa Monti ha dovuto affrontare una lunga battaglia, ma finalmente ora può dire di avercela fatta anche grazie al suo amore Silvio Calabretta, che ha combattuto accanto a lei e non l’ha mai lasciata sola. E ora l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha deciso di chiederla nuovamente in sposa.

Il matrimonio si celebrerà in primavera, ma ancora non è stata resa nota la data precisa. Probabilmente la coppia lo annuncerà nel corso di un’imminente ospitata in una puntata del trono over di Uomini e Donne. Lì annunceranno la data e il luogo del loro matrimonio.

Un’altra coppia è nata recentemente, molto chiacchierata e seguita sui social. Parliamo di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due hanno deciso di viversi fuori dagli studi di Uomini e Donne. Molto attivi sui social fanno sapere che soni felici e che si amano molto.