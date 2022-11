Non sembra esserci più alcun dubbio: Wilma Goich ha letteralmente perso la testa per Daniele Dal Moro.

La cantante 77enne si è confidata con Patrizia Rossetti e Sarah Altobello, svelando di sentire che il feeling instaurato con l’ex tronista di Uomini e Donne, di 45 anni più giovane, sia in qualche modo corrisposto.

“Io e Daniele ci guardiamo e sappiamo già tutto. Se avessi qualche anno in meno mi fidanzerei con lui. Ho dormito per vent’anni, mo’ mi so svegliata. Lo andrò a trovare a Verona quando usciremo e conoscerò i suoi amici”, aveva confessato Wilma lo scorso fine settimana, durante il quale i due si sono baciati sulle labbra in Confessionale.

La cantante aveva anche manifestato tutta la sua gelosia nei confronti di Nikita Pelizon: “A lei piace Daniele, ma lui con me ha più confidenza”, aveva sottolineato.

"Daniele Dal Moro mi desidera"

E adesso, durante una chiacchierata con Patrizia Rossetti e Sarah Altobello, la Goich è uscita definitivamente allo scoperto su Daniele Dal Moro: “Noi siamo uguali, abbiamo le stesse paure. Chi se ne frega della differenza d’età. Lui può fare quello che vuole, ma io so, io so. Lui mi desidera”, ha ripetuto più volte in maniera convinta. “Sai che è amore?”, ha chiesto la Rossetti. “Sì, io sì”, ha assicurato Wilma, parsa particolarmente entusiasta di essere tornata a provare determinate sensazioni sopite ormai da tempo.