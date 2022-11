Uomini e Donne: ex famosa tronista di Maria De Filippi ritrova l’amore.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Cilia, ha ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Salvatore Di Carlo, conosciuto proprio nel programma di Maria De Filippi. Qualche tempo fa è stata avvistata con un ragazzo di nome Francesco, che non ha nulla a che fare col mondo dello spettacolo e dei social. Diversi testimoni sostengono di averli visti insieme anche in atteggiamenti teneri e amorevoli.

E così, forse per avere conferma della liaison, un follower su Instagram ha chiesto a Teresa Cilia se al momento c’era qualcuno che la facesse stare bene, visto il momento non facile e la fase delicata post-divorzio. “C’è qualcuno che ti fa stare bene in questo momento?”. A questa domanda Teresa ha risposto affermando che in effetti, nonostante abbia imparato a stare da sola, in questo momento c’è qualcuno che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo tante lacrime versate per amore.

Nuovo amore per Teresa Cilia?

Nella vita dell’ex tronista di Uomini e Donne ci sarebbe un altro uomo dopo Salvatore Di Carlo. “Sono una donna che sa stare benissimo da sola per una serie di circostanze sono cresciuta da sola”, ha raccontato Teresa Cilia. “Ogni problema l’ho affrontato sempre a testa alta ma con la mia testa, però è anche vero che ogni tanto bisogna lasciarsi andare, quindi sì in questo momento ci sono delle persone che mi fanno stare bene”, ha concluso l’ex tronista di Uomini e Donne.

La grande delusione per il matrimonio finito male, e il presunto tradimento da parte di Salvatore durante la loro unione, non hanno abbattuto moralmente Teresa, che dopo aver sofferto per amore ha finalmente ritrovato il sorriso. Le sue fan sono al dir poco entusiaste, visto che è una delle troniste più seguite e amate dal pubblico.