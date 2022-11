Brutte notizie per gli aficionados di Oggi è un altro giorno. I Mondiali di calcio che si stanno disputando in queste settimane in Qatar stanno letteralmente stravolgendo la programmazione della Rai, che ne detiene i diritti in esclusiva.

Tantissime le trasmissioni sospese, alcune spostate, altre anticipate o posticipate, e altre che si accorciano. E’ il caso di Oggi è un altro giorno, amatissimo talk show pomeridiano condotto da Serena Bortone in onda su Rai 1. Infatti, a partire da oggi, mercoledì 31 novembre, il programma durerà mezz’ora in meno, quindi fino alle 15,30 anziché alle 16,05.Questa circostanza si verificherà anche per l’intera durata della prossima settimana, durante la quale il programma della Bortone andrà in onda dalle 14,05 alle 15,30.

Insomma, i Mondiali di calcio in Qatar hanno stravolto il day time di Rai 1. Infatti, la mannaia di mamma Rai non si è abbattuto solo su Oggi è un altro giorno. Anche la soap Il Paradiso delle Signore è stata sospesa (tornerà lunedì 12 dicembre), così come La Vita in Diretta di Alberto Matano.