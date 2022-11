Uomini e Donne: lite in studio. Maria De Filippi contro Gianni Sperti.

Le discussioni a Uomini e Donne non mancano mai. Questa volta, a scontrarsi in studio, sono stati Maria De Filippi e Gianni Sperti. Nell’ultima puntata del dating show è andato in onda un siparietto che ha visto lo storico opinionista che si è scagliato contro una delle corteggiatrici preferite non sono dal pubblico, ma anche dal tronista che corteggia, il romano Federico Nicotera, e da Maria De Filippi. Questo ha provocato il brusco intervento della conduttrice, che l’ha zittito.

Gianni Sperti al veleno su Carola Viola Carpanelli

Di recente, Gianni Sperti sembra soffrire più del solito di antipatie e simpatie, e quando prende di mira qualcuno, non c’è verso di fargli cambiare idea, né di renderlo meno acido e prevenuto nei suoi confronti. Ed è quello che a quanto pare è successo con Carola Viola Carpanelli, la bionda corteggiatrice per la quale il tronista Federico Nicotera smania e che pare abbia scelto. Secondo Gianni, invece, Carola è fredda e poco empatica, oltre che poco interessata a Federico. Il carattere della ragazza sembra irritare non poco Sperti, tanto che ogni qual volta la ragazza si esprime l’opinionista l’attacca.

Maria De Filippi zittisce Gianni Sperti

E così, quando Carola in puntata ha dichiarato di non aver intenzione di baciare il tronista finché lui avesse baciato altre corteggiatrici, Gianni Sperti ne ha approfittato per attaccarla con queste parole: “Tu non sei la scelta, non ti ha ancora scelto. Secondo il tuo discorso tu sei la scelta. Ti avrebbe scelta, ma non l’ha fatto”. Ma in difesa di Carola Carpanelli è intervenuta Maria De Filippi, che ha interrotto bruscamente l’opinionista. “Oh, ma mica è obbligata a baciarlo se non vuole!” ha detto la conduttrice, zittendo immediatamente Gianni Sperti.

In fondo è sempre stato così. A Uomini e Donne le antipatie e le simpatie sono state sempre evidenti sia da parte dagli opinionisti che dalla conduttrice stessa.