Uomini e Donne: Ida Platano beccata con un altro cavaliere. Ecco chi è.

Ora che Alessandro Vicinanza e Ida Platano sono a tutti gli effetti una coppia, e hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne per viversi appieno nella vita quotidiana, l’ex dama del trono over ha voluto che il fidanzato facesse pace con quello che è uno dei suoi migliori amici, ma che a Uomini e Donne attaccava tantissimo Alessandro. Parliamo di Armando Incarnato, che da sempre è uno dei più grandi amici di Ida e Gemma Galgani.

Pace fatta tra Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato?

Dai profili Instagram privati di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, i followers hanno scoperto che lo scorso weekend la coppia è stata a cena a Napoli proprio insieme ad Armando, da sempre grande nemico di Alessandro e grande “difensore” di Ida. Quest’ultima, infatti, si trovava a Salerno dal nuovo compagno, e insieme hanno raggiunto il cavaliere del trono over. Pace fatta dunque tra Armando e Alessandro? Sembra proprio di sì. Dopo tante discussioni scoppiate nello studio, i due cavalieri depongono l’ascia di guerra per amore di Ida.

Armando non credeva nella sincerità dei sentimenti di Alessandro nei confronti della dama bresciana, ma ora, a quanto pare, si sono chiariti davanti a un bicchiere di vino e hanno appianato i vecchi dissapori, scoprendo anche di starsi molto simpatici. E se Ida Platano su Instagram ha pubblicato una foto in cui sorride raggiante abbracciando sia Alessandro Vicinanza che Armando Incarnato, quest’ultimo ha commentato così la cena con la coppia formatasi ormai qualche settimana fa nel trono over di Uomini e Donne: “Questi ragazzi sono bellissimi, io non ci credevo, vi posso dire che è la verità e la cosa più bella è che questa coppia nasce a Natale”.

Come tre amici di vecchia data si divertono e si godono la serata dimenticando tutti i vecchi dissapori.