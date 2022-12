Uomini e Donne: Lavinia Mauro tradita. Francesco ha un’altra.

Brutte notizie per la tronista Lavinia Mauro. Arriva, infatti, una nuova segnalazione su uno dei suoi corteggiatori del trono classico di Uomini e Donne.

Uno dei corteggiatori della tronista è stato avvistato in un centro commerciale di Pescara mentre passeggiava mano nella mano con una ragazza molto bella. Il corteggiatore in questione è Francesco Griffo, che inizialmente sembrava particolarmente colpito Lavinia e anche la collega Federica Aversano, con la quale tuttavia è uscito solo un paio di volte. Rimasto dunque per corteggiare Lavinia, Francesco sembrava essere il suo preferito, tenuto molto più in considerazione degli altri due corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli.

Francesco Griffo avvistato con un altra ragazza

Nell’ultima registrazione, però, sembra che Francesco Griffo si sia autoeliminato con il consenso di Lavinia Mauro, la ha ammesso di non essere poi così interessata. E se le cose sono andate realmente così non è poi stata una scelta sbagliata, visto che Griffo lo scorso weekend è stato avvistato mano nella mano con una bellissima ragazza che pare si chiami Lidia, e sia originaria come lui dell’Abruzzo, pur vivendo a Milano. I due passeggiavano in un centro commerciale affollato e si comportavano come due fidanzati.

Uomini e Donne, in arrivo due nuovi tronisti

Intanto, a Uomini e Donne sono in arrivo due nuovi tronisti. Per quanto riguarda la tronista donna, il nome che viene fatto più spesso è senza dubbio quello di Monica Cudia, ex corteggiatrice di Federico Dainese, il quale, dopo un interesse iniziale, si è ben presto stufato di lei. Per quanto riguarda, invece, gli uomini, pare sia fortemente probabile l’arrivo di Andrea Della Cioppa, corteggiatore non scelto da Veronica Rimondi, che lo scorso anno si è dimostrato molto motivato nel cercare l’amore.