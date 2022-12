Stefano De Martino ed Emma Marrone hanno intrapreso strade differenti ormai da diversi anni, sia dal punto di vista sentimentale che professionale. E nel corso del tempo sono riusciti a ricostruire anche il loro rapporto.

Una circostanza che sembrava irrealizzabile quando, nel lontano 2012, l’allora ballerino di Amici di Maria De Filippi decise di dare il “ben servito” alla cantante dopo essersi perdutamente innamorato di Belén Rodriguez. Una rottura decisamente sofferta, vissuta tra l’altro in pubblico. Emma fece emergere chiaramente il suo disappunto, schierandosi di fatto contro il suo ex e la showgirl argentina.

"Con Emma gli anni più capovolgenti"

Sono passati dieci anni da allora: Stefano è sposato con Belén, ma è stato in grado di recuperare il rapporto con Emma, con la quale, oggi, lo lega un profondo affetto. Durante il programma tv La Conferenza stampa, De Martino ha risposto ad una domanda circa il suo rapporto con l’ex cantante di Amici. Le sue parole non hanno fatto altro che confermare l’affetto che nutre nei confronti della Marrone: “Ho un bel rapporto con lei. Ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita, ed è stato bello. Quando stavamo insieme è stato bello, e abbiamo vissuto gli anni più capovolgenti per entrambi. Eravamo da poco maggiorenni. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita. Quindi sono molto legato a lei, e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”.

"Io e Stefano travolti da uno tsunami"

Di recente, anche Emma ha parlato della relazione con Stefano De Martino: “Io e lui avevamo creato un bel pezzettino magico nel nostro privato. Eravamo felici e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso una tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti, e non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia o vendetta”.

La ferita di Emma ha impiegato più di qualche anno per rimarginarsi. Ma adesso, stando a quanto dichiarato da De Martino, i due sono tornati ad essere vicini.