Mediaset: Maria De Filippi e Sabrina Ferrilli conduttrici di Striscia la Notizia.

Striscia la Notizia ha trovato una nuova formula vincente, quella di far avvicendare i conduttori. Dopo la coppia composta da Alessandro Siani e Luca Argentero, quest'ultimo ha dato poi spazio a Vanessa Incontrada, e quella formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari, con la partecipazione straordinaria di Zlatan Ibrahimovic per una sola puntata, adesso toccherebbe a due conduttrici molto amate dai telespettatori. Stiamo parlando di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli.

Mentre si festeggia ancora per il boom di ascolti in occasione della puntata con Ibrahimovic, il quale ha permesso al tg satirico di battere addirittura la concorrenza della Rai che trasmetteva una partita del Mondiale in Qatar, l’attenzione si concentra sulle prossime settimane. Stando a quanto rivelato dagli esperti della tv nazionale, i vertici del programma sarebbero pronti ad inserire una nuova coppia di conduttori per il periodo di Natale. I nomi emersi sono di quelli che fanno rumore, in quanto parliamo di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Le due amiche, non a caso, sarebbero state chiamate per condurre tre puntate dello show.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli a Striscia la Notizia

A Striscia la Notizia starebbero pensando a qualcosa di importante in vista delle festività natalizie. L’intento sarebbe ancora una volta quello di sorprendere il telespettatore proprio com’è accaduto con l’effetto Ibra. Ed ecco che l’idea di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli fa già impazzire tutti. Le due hanno dimostrato una grandissima complicità, e la possibilità di vederle insieme dietro al bancone del tg satirico rende entusiasti i fan. La grande amicizia che le lega potrebbe risultare una mossa vincente per concludere l’anno col botto. Si ipotizza, infatti, che le conduttrici potrebbero arrivare nel programma il 19 dicembre, e chiudere il 21 l’edizione 2022.