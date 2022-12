Verissimo, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: “Speriamo sia femmina”.

Dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza si apprestano a vivere il loro primo Natale come coppia, e sognano in grande. La dama bresciana e il suo compagno saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo domenica 4 dicembre.

"Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna"

Alessandro è stato anche intervistato da Uomini e Donne Magazine, il settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, a cui ha fatto importanti rivelazioni.

“Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra”, ha dichiarato Alessandro Vicinanza, che non ha mai nascosto di volere dei figli, in particolar modo una femminuccia che somigliasse alla sua amata Ida Platano. “Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”, ha detto ancora l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, che avendo quarant’anni e avendo finalmente trovato l’anima gemella, non vuole perdere altro tempo.

Nonostante i rumors su un possibile tradimento da parte di lui, poi rivelatisi completamente infondati, la coppia del trono over è innamoratissima. Dalle anticipazioni riguardanti l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, sappiamo che Alessandro Vicinanza ha spiegato che anche prima che Ida gli dichiarasse il suo amore, lui già si sentiva fidanzato con la dama bresciana, e già pensava in grande. “Usciti dallo studio abbiamo scelto di rimanere a Roma e di trascorrere subito una giornata insieme: è stato bellissimo”, ha raccontato Alessandro, che finalmente non ha più paura di esternare i suoi sentimenti, ed è pronto a vivere una vera storia d’amore con la sua Ida.

Intanto, prossimamente i due saranno anche ospiti di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Ida e Alessandro racconteranno gli inizi e gli sviluppi della loro storia.