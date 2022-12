Riccardo Guarnieri, dopo l’uscita di scena della sua ex Ida Platano con Alessandro Vicinanza, sta proseguendo la sua avventura a Uomini e Donne alla ricerca dell’amore.

Di recente, l’ex tronista Federica Aversano si è lasciata andare ad alcune rivelazioni proprio sul cavaliere tarantino. Nella passata edizione del dating show condotto da Maria De Filippi, sia Riccardo che Federica avevano espresso apprezzamenti reciproci, e in questa nuova stagione Guarnieri ha espresso il desiderio e l’intenzione di corteggiarla. Aveva intenzione di passare al trono classico, mettendosi così al fianco dei corteggiatori. Ma alla fine ha deciso di rinunciare per paura di ricevere un “No” e di essere dunque eliminato.

Riccardo e Federica, a distanza di diversi mesi, i due non hanno avuto più contatti durante le puntate, e la tronista ha deciso di lasciare Uomini e Donne. La Aversano ha rilasciato un’intervista a Mondotv24, nella quale ha parlato anche del suo rapporto con Riccardo Guarnieri, oltre che a spendere parole sulla scelta di Ida Platano di lasciare il programma con Alessandro Vicinanza.

Federica Aversano esce allo scoperto su Riccardo Guarnieri

“Non ho pregiudizi. Se le cose tra Ida e Alessandro sono vere, faranno il loro percorso. Riccardo invece è criptico, non si inquadra, adesso non avendo Ida in studio avrà la serenità di fare le sue scelte, comunque non mi ha mandato nessun messaggio, non lo ha fatto in studio e neanche quando sono uscita”.