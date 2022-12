Annuncio shock di Bianca Balti. La super modella si sottoporrà ad una doppia mastectomia e ad una isterectomia perché portatrice della mutazione BRCA1. In sostanza, si farà rimuovere ambedue i seni e le ovaie per evitare di ammalarsi di tumore, circostanza che si verifica in maniera più elevata nelle donne portatrici della mutazione.

A poche ore dal primo intervento a cui si sottoporrà in una clinica di Los Angeles, Bianca ha condiviso con i suoi follower le sue paure.

Bianca Balti, le ansie e la paura prima dell'intervento

“Nessuno, se non le persone a me più vicine, sanno che ho deciso di sottopormi ad una doppia mastectomia preventiva”, ha raccontato la super modella in una lunga lettera indirizzata ai suoi follower su Instagram. “Mi sono sentita orgogliosa nel fissare una data, impaziente nell’attendere. Ma ora che è arrivato momento non ne ho voglia. Mi sento fragile. Sono spaventata dall’idea di dover dipendere dagli altri. Terrorizzata dal dolore che proverò. Sconfortata nel dover rinunciare ad una parte del mio corpo che ha definito fino ad oggi la mia femminilità. Giovedì 8 dicembre 2022 verrò ricoverata per l'asportazione preventiva del tessuto mammario. Ed ora che non posso più tirarmi indietro, egoisticamente, mi rivolgo a voi. Per sentirmi dire quanto sono coraggiosa, che sto facendo la cosa giusta”.