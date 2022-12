Archiviata la liaison con Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli sembra aver messo nel “mirino” un altro vippone. Stiamo parlando di Luca Onestini, quest’ultimo finito al centro del gossip per il rapporto nato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip con Nikita Pelizon.

L’ex tronista di Uomini e Donne, al riguardo, era stato piuttosto chiaro con l’influencer triestina: “Per me puoi baciare o fare il gioco della bottiglia e anche massaggiare qualcuno. Se ti vedo come un’amica? Sì ad oggi per me sei un’amica. Non ci stiamo frequentando, puoi passare 24 ore con un altro ragazzo non mi darebbe fastidio”. Parole che hanno ferito e non poco Nikita: “Dalle attenzioni che Luca mi dava avevo capito altro e quindi niente, ho capito male. Adesso devo fare lo switch, ma ovviamente non riesco da un giorno all’altro”, aveva confessato la gieffina durante uno sfogo.

Alfonso Signorini, la rivelazione su Oriana e Luca

Adesso, dopo essere stata “sedotta e abbandonata” da Antonino, sembra che Oriana sia entrata in sintonia con Luca Onestini. A notare questo particolare è stato Alfonso Signorini, che durante la puntata del 5 dicembre ha chiamato i due vipponi in Confessionale, e parlando con la Marzoli ha detto: “Finita con Antonino ho visto che hai avuto modo di fare degli apprezzamenti su Luca. Cosa hai detto? Se non te lo ricordi te lo dico io. Hai detto che è un gran pezzo di gnocco. Mentre lui faceva la doccia tu hai fatto dei complimenti. Hai capito, Luca?”.

Onestini ha ricambiato i complimenti: “Ricambio assolutamente, perché anche lei è un gran pezzo di…”.