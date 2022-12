Mediaset: ex famoso tronista di Uomini e Donne indigna il web.

Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne, è diventato papà. Il modo in cui, però, lo ha comunicato al mondo del web fa molto discutere. Infatti, nonostante la notizia di una nascita sia di per sé molto bella, l’ex tronista è stato criticatissimo per le immagini postate sui social.

Dopo aver trovato l’amore grazie alla sua compagna Anna Scuderi, siciliana come lui, l’ex tronista è diventato papà. Lo ha annunciato sui social subito dopo il lieto evento, ma le modalità con cui ha dato la notizia, pubblicando su Instagram un video decisamente personale e intimo non sono piaciute affatto a moltissimi followers e utenti del web.

L'indignazione del web

“4.230 Kg di amore puro… Benvenuto Alessio”, ha scritto Luigi Mastroianni, parso raggiante e felice. La frase accompagnava un video alquanto personale, che mostrava il piccolo appena venuto al mondo con il cordone ombelicale ancora attaccato e con i genitali in bella vista. Queste immagini hanno indignato tantissimi utenti di Instagram, che hanno commentato il post mostrando tutto il loro sdegno e la loro disapprovazione.

In tanti scrivono che certi momenti così intimi non andrebbero spiattellati sul web. E’ vero che in queste situazioni si è talmente felici che si vuole gioire col mondo, ma è anche vero che mostrare in questo modo un bambino, con i genitali al vento, può esporre il piccolo agli sguardi lussuriosi di pedofili e pervertiti presenti in gran numero sul web.

Luigi, non avrà sicuramente pensato a questo aspetto. Ha comunicato alle sue fan l’arrivo di Alessio, il bambino avuto dalla sua compagna, ma invece di arrivare auguri e congratulazioni, il post è stato criticato a causa dell’indelicatezza dell’ex tronista.