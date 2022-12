Le voci su un possibile addio di Gemma Galgani al trono over di Uomini e Donne cominciano a farsi sempre più insistenti.

Già durante la passata edizione del dating show condotto da Maria De Filippi, erano trapelate diverse indiscrezioni sul fatto che la storica dama potesse lasciare per sempre il programma a causa di una decisione assunta dai “piani alti”, o perché Gemma avrebbe voluto provare una nuova avventura in un altro show televisivo. Ma fino ad ora, anche in virtù dell’addio di una figura centrale come Ida Platano, che ha lasciato Uomini e Donne insieme ad Alessandro Vicinanza, appare piuttosto complicato che la permanenza della Galgani a Uomini e Donne sia a rischio.

Gemma Galgani, addio a Uomini e Donne?

Nella nuova edizione, Gemma è stata protagonista di numerose puntate ed è finita al centro dei battibecchi con altre protagoniste del parterre femminile. Nell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, infatti, la dama ha smascherato Mario, con cui aveva intrapreso una conoscenza. Il pubblico, dopo aver scoperto le reali intenzioni del cavaliere, si è schierato dalla parte della dama del trono over, mostrandole affetto e supporto in un momento così delicato.

Questa circostanza potrebbe portare all’addio di Gemma Galgani? In questo momento non crediamo ci siano i presupposti affinché la dama possa lasciare Uomini e Donne. Tuttavia, mai dire mai, anche se i fan si augurano che Gemma possa andare via dal dating show di Canale 5 il più tardi possibile. Oppure che esca dal programma perché ha finalmente trovato la sua anima gemella.